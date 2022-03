Legambiente Milazzo accoglie i profughi ucraini. Ruggeri: “Ecco il progetto ospitalità”

Appello di Legambiente per accogliere Milazzo i profughi dell’Ucraina. Il presidente Pippo Ruggeri evidenzia che nella città del Capo vi sono due Ipab, la Fondazione Lucifero e la “Regina Margherita”, di recente passata al Collereale di Messina che hanno delle grandi strutture che potrebbero dare risposta all'emergenze umanitarie. “Il progetto ospitalità bambini di Cernobyl provenienti dalla Ucraina, Bielorussia e Russia di Legambiente – ricorda Ruggeri - incominciò proprio all'Istituto Regina Margherita. Ogni anno nel mese di luglio si organizzava l'ospitalità in collaborazione con le famiglie delle comprensorio tirrenico Eolie comprese, un'esperienza che durò diversi anni ed è stata meravigliosa e qualificante dal punto di vista umano per tutti. Milazzo ha delle grandi potenzialità per far fronte alle risposte internazionali. Dovremmo lavorare tutti insieme per mettere alla prova tutte le strutture, perché è il Mondo che ce lo chiede. Un lavoro importante che riuscì, ma le cose belle e di spessore possono finire se non c'è sensibilità umana e intelligenza politica che sa mettere a frutto responsabilizzando tutti”.

