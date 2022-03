Messina, 12 giorni di divieto di sosta in centro città: confusione e proteste

Dodici giorni di fila di divieto di sosta h24, esattamente da domani lunedì 7 a venerdì 18 marzo: è quanto si apprende dai cartelli che ieri sono stati disseminati in diverse vie del centro storico (come si vede nella foto). Un'informazione che ha ovviamente sollevato le proteste di molti cittadini che d'improvviso si sono visti imposti un divieto e peraltro per un periodo così lungo. In controtendenza rispetto a precedenti interventi (quelli per la pulizia delle strade ad esempio) che invece prevedevano un lasso di tempo di uno-due giorni (e non per tutte le 24 ore) a secondo della via. La segnaletica fa riferimento all'ordinanza 289 legata al ripristino della pavimentazione stradale che verrà eseguita dalla società Open Fiber S.p.A.. Il problema è che nell'ordinanza si fa riferimento a numerose vie: via Sant’Agostino, Via 24 Maggio, Via Oratorio San Francesco, Corso Cavour, Via Della Zecca, Via Peculio Frumentario, Via San G. Bosco, Via San D. Savio, Via T. Cannizzaro, Via Felice Bisazza e Via Lenzi. Dai cartelli esposti, quindi, sembrerebbe che in queste vie per ben 12 giorni sarebbe in vigore il divieto di sosta h24. Pura follia, se si considera l'altissima densità abitativa di queste vie. E' chiaro che i lavori non verranno eseguiti contemporaneamente in tutte le vie e quindi sarebbe stato meglio specificare la durata degli interventi via per via e non un generico lasso di tempo di 12 giorni.

Sull'argomento prova a fare chiarezza il vice comandante della Polizia Municipale di Messina Giovanni Giardina: "I lavori non verranno eseguiti contemporaneamente e i cartelli vanno esposti solo nelle zone dove è prossimo l'intervento sotto il profilo temporale. Domani si comincerà in via XXIV Maggio e in via Oratorio San Francesco, poi si passerà ad altri interventi. Diremo alla ditta di fare chiarezza per consentire ai cittadini di organizzarsi al meglio".

