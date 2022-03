Scendono sotto la soglia degli 8 mila gli attuali positivi al Covid a Messina e provincia. Secondo i dati diffusi dall'ufficio commissariale Covid di Messina, infatti, sono 7.959, mentre 740 i positivi in un giorno. In città gli attuali positivi sono 2.939 e 266 in un giorno.

Si sono registrati 2 decessi, mentre sono 100 i ricoverati così suddivisi: 59 al Policlinico, 22 al Papardo, 1 all’Irccs e 18 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

