Villafranca Tirrena, chieste analisi e risposte sul nuovo Riequilibrio

Interviene il gruppo politico “Orizzonte Comune” sulle criticità economiche dell’Ente. «Il minimo che potesse fare l’Amministrazione De Marco, a fronte della pesantissima situazione debitoria del Comune, era sfruttare l’opportunità di riformulare il Piano di riequilibrio – dichiara il presidente di “Orizzonte Comune” Roberto Saia –. Tuttavia, nella edulcorata versione raccontata dall’assessore Riccardo Ramuglia manca un’accurata analisi della situazione. Tanto per cominciare – spiega Saia – in realtà a Villafranca più che parlare di rimodulazione del Piano dovrebbe parlarsi di rifacimento, visto che, qualche settimana fa, la Corte dei conti lo ha bocciato. Eppure, sulla positività dell’esito ci aveva scommesso il neo assessore al Bilancio Ramuglia, appena tre mesi dopo il suo insediamento, avvenuto a seguito della defenestrazione (per meriti!) dell’allora assessore Mario Russo».

In realtà, per “Orizzone Comune” «si è trattato del solito fumo negli occhi», nonostante l’impegno degli Uffici comunali. «Abbiamo sottolineato, ai tempi, che, vista la documentazione richiesta dalla Corte dei conti, proprio adeguato e accettabile quel Piano non fosse», rimarca Saia.

