Milazzo, sviluppo turistico ed economico. Il ruolo essenziale degli albergatori

Sempre nella giornata di ieri, l’amministrazione comunale, insieme al Consorzio di gestione dell’Area marina protetta, ha incontrato gli albergatori cittadini per illustrare le iniziative che saranno varate nei prossimi mesi per promuovere Milazzo. Due gli appuntamenti fieristici: l’Eudi di Bologna e la Bit di Milano. «Confidiamo in una partecipazione numerosa da parte degli operatori – hanno detto nei vari interventi, l’esperto del sindaco Gaetano Nanì, il presidente dell’Amp Giovanni Mangano e gli assessori Maurizio Capone (Sviluppo economico) e Pasquale Impellizzeri (Servizi sociali) – ricordando, “con rammarico”, che il settore degli albergatori non ha mai partecipato a iniziative del Comune e dell’Amp. La sinergia è invece fondamentale per avere quelle risposte che ci si attende dal punto di vista turistico e quindi economico».

Nello specifico è stato ribadito che alla Borsa del turismo italiano (Bit) di Milano sarà necessario presentare ai tour operator delle offerte che partendo dal numero di posti letto disponibili, contengano anche precise indicazioni sui servizi offerti.

