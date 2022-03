Facoltà di Medicina: Messina raddoppia, la seconda al “Papardo”

Da tre a sette facoltà di Medicina in 5 anni. È l’obiettivo del governo Musumeci, anche per tentare di aggirare il limite del “numero chiuso” e dare più possibilità ai siciliani che vogliono intraprendere il percorso di studi in Medicina. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, osserva: «Abbiamo capito che c’è uno straordinario bisogno di professionalità e che la formazione significa ricchezza per il territorio. Quando il governo regionale ci siamo insediati c’erano 3 facoltà di medicina, oggi sono già 4 e stiamo lavorando per mettere a regime la quinta facoltà di medicina che è quella che ha realizzato l’università di Messina con una seconda facoltà all’ospedale Papardo, con un’autorizzazione della giunta, Lavoreremo certamente per il sesto obiettivo con l’Università cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Giglio di Cefalù. Speriamo di concludere questo lavoro nelle prossime settimane. Anzi, se riusciamo entro la fine del mandato le facoltà di medicina in Sicilia saranno 7 in Sicilia». L’esponente del governo regionale è intervenuto alla presentazione del comitato tecnico scientifico del comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia. «E anche le facoltà di scienze infermieristiche – ha aggiunto – raddoppieranno in Sicilia il numero di studenti.

