“Valli Joniche per tutti”, nel Messinese idea di turismo accessibile

Sei comuni uniti per promuovere il turismo accessibile sui propri territori. È quanto prevede il progetto “Valle Joniche per tutti”, nato grazie ad un protocollo d’ intesa firmato dai sindaci di S. Teresa di Riva, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo e Savoca finalizzata a partecipare all’avviso dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Gli obiettivi da raggiungere sono sviluppare il turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, realizzare infrastrutture e organizzare servizi accessibili, garantire un’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità. Finalità che i sei Comuni hanno deciso di centrare agendo insieme, individuando S. Teresa di Riva come ente capofila che invierà l’istanza all’Assessorato (entro il prossimo 20 marzo) e coordinerà il progetto in caso di finanziamento.

I Comuni sottoscrittori hanno individuato quale partner la cooperativa sociale onlus “Bandiera Lilla” che, in questi anni, ha assegnato loro il riconoscimento per il turismo accessibile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata