Messina, la rissa durante la riunione di condominio: otto giorni di prognosi all'uomo ferito

Non si è ancora spento il clamore della furibonda rissa tra condomini all’interno di uno studio professionale localizzato in pieno centro cittadino. La vicenda è tutt’altro che chiusa ed è attualmente oggetto di accertamenti da parte della Squadra volante della Questura di Messina. La zuffa, divampata nel bel mezzo di una riunione in quello che avrebbe dovuto rappresentare un terreno neutrale, ossia lo studio di un commercialista di via Dei Mille, ha avuto una piega inattesa. Una persona è stata trasportata in ospedale, al Pronto soccorso. Ha riportato traumi e contusioni giudicati guaribili dal personale medico in otto giorni.

Proseguono, intanto le verifiche della polizia, finalizzate a ricostruire con precisione quanto accaduto nella serata di martedì scorso, intorno alle 18.45, nel corso di una convulso incontro condominiale, iniziato come un qualsiasi faccia a faccia su questioni legate a manutenzioni ordinarie e straordinarie di un palazzo e proseguito invece all’insegna delle forti tensioni. Sotto la lente d’ingrandimento, innanzitutto, la testimonianza del “padrone di casa”, ossia del professionista che ha ospitato i residenti in un edificio della città e avrebbe avuto il ruolo (poi rivelatosi complicatissimo da ricoprire) di coordinare i lavori coi relativi punti all’ordine del giorno. Ma per avere un quadro più chiaro, fondamentale anche il racconto dei due uomini che sono venuti alle mani e che se le sono date di santa ragione, senza esclusione di colpi.

