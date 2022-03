Messina, violenta lite durante una riunione condominiale in via dei Mille: diversi feriti

Non è la prima volta che durante una riunione condominiale emergano divergenze di idee o che gli animi si surriscaldino, ma che si arrivi alle mani e che si contino i feriti, questo non accade tutti i giorni. I residenti di un condominio cittadino - secondo una prima ricostruzione dei fatti -, ieri si sono dati appuntamento in uno studio professionale di via dei Mille per definire alcune decisioni importanti nell’amministrazione dello stabile. Intorno alle 18.45 però, le divergenze fra due partecipanti alla riunione sono sfociate in una violenta lite. I due se le sono date di santa ragione e ad avere la peggio sono state anche altre persone, intervenute per dividere i due e cercare di riportare la calma. Più d’uno dei partecipanti è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento di alcune ambulanze per il primo intervento, poi anche per trasferire in ospedale chi ha avuto bisogno di maggiori cure. Sul posto sono intervenute anche diverse auto della sezione Volanti della Polizia per approfondire i contorni di questa “violenta” riunione condominiale.

