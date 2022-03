Watefront tra Boccetta e Annunziata, Messina vuole vedere e valorizzare il mare

Le proposte adesso sono tutte sul tavolo e fine mese è attesa una sintesi che possa portare alla scelta definitiva. Il confronto pubblico voluto dall’Autorità di Sistema sul waterfront fra Boccetta e Annunziata, venerdì ha vissuto il suo momento di presentazione di tutte le idee maturate nei tavoli di settore che si sono succeduti in queste settimane. Sono state 102 le persone che hanno partecipato all’incontro on line divisi in otto tavoli per declinare i quattro temi portanti dell’analisi che dovrà portare a consegnare i “desiderata” della città a chi si occuperà del bando per il concorso di idee voluto dall’Authority.

Sul fronte della tutela dell’ambiente è stata espressa la necessità della riqualificazione della Passeggiata a mare con particolare attenzione alla tutela del verde esistente, così come all’interno dell’area dell’Ex Fiera. È emersa l’idea di utilizzare il waterfront per sperimentare la produzione di energia elettrica tramite il moto ondoso.

