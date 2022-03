Una pioggia di “Bed and breakfast” a Milazzo: ora sono 150 sul territorio cittadino

L’incremento dell’offerta turistica alternativa agli alberghi è realtà ma servono dati precisi e scelte vere per il futuro. Partendo da questo presupposto l’Amministrazione intende avere un quadro completo e soprattutto aggiornato della ricettività cittadina che in questi anni è proliferata a dismisura, al punto tale che, secondo stime non ufficiali, il dato indica circa 150 “B&B” in aggiunta agli alberghi e ai residence per un totale di circa mille posti letto. Certo, ancora non si riesce a raggiungere l’offerta degli anni ‘90 (quando operavano strutture come la “Silvanetta”, il “Residenzial” e lo stesso “Eolian Inn”), ma non c’è dubbio che in linea con le esigenze del mercato si punta decisamente sulla qualità dell’offerta turistica, visto che la ricettività cittadina offre anche la struttura a quattro stelle. Il gap è rappresentato dalla frammentazione di queste piccole strutture, alcune delle quali non risultano neppure censite al Comune al quale pure dovrebbero versare la tassa di soggiorno. Per questo l’obiettivo è quello di operare un censimento delle strutture, non solo per avere un quadro certo dell’offerta ricettiva, ma anche per aggiornare l’anagrafe tributaria di palazzo dell’Aquila.

