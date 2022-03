Pedaggio Messina-Villafranca, da oggi il rimborso. Gli scontrini si presentano dal 1. aprile

Da oggi i residenti nel comune di Messina potranno contare sul rimborso del pedaggio autostradale della tratta Messina-Villafranca. Gli utenti, pertanto, dovranno iniziare a conservare le ricevute qualora pagassero in contanti, ma potranno certificare il pagamento anche attraverso il Telepass. Soltanto dal 1. aprile si potranno inviare le richieste ad un indirizzo di posta elettronica che ancora non è stato reso noto dal Consorzio autostrade siciliane. Sono infatti in via di ultimazione le varie procedure. Ciascuno potrà ricevere al massimo 200 € l'anno per due passaggi quotidiani dal casello sia con il pagamento cash che con quello attraverso il telepass.

