Ospedale di Sant'Agata, mancano gli anestesisti: sospese le attività chirurgiche!

All’ospedale di Sant’Agata Militello risultano sospese le attività chirurgiche, eccezion fatta per quelle emergenze indifferibili ed intrasferibili. Una misura in vigore per il periodo tra l’1 ed il 4 marzo e poi di nuovo nelle giornate dal 10 al 14 marzo, ma di cui è tutt’altro che esclusa la riproposizione nei mesi successivi, così come già accaduto anche in precedenza, che si è resa necessaria al fine di sopperire all’insufficienza di personale anestesista. Per il periodo febbraio-maggio, infatti, è stata disposta dall’Asp Messina la programmazione di una rotazione degli specialisti di anestesia che dovranno assicurare, con almeno due unità, la copertura della turnazione all’ospedale di Lipari.

