Milazzo, nuovi locali per l'associazione "Aiutamamme"

Un sostegno alle mamme del comprensorio in difficoltà. Il Comune di Milazzo ha messo a disposizione dell'associazione "Aiutamamme" per tre anni in comodato d'uso gratuito alcuni locali dell'ex scuola primaria di villaggio Grazia di via Madonna delle Grazie.

Nella giornata odierna, dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’assessore ai servizi sociali, Pasquale Impellizzeri e la legale rappresentante dell’associazione, Laura Lombardo, la consegna anche delle chiavi per dare operatività immediata all’accordo. “L’Amministrazione – afferma Impellizzeri – nell'ambito delle politiche sociali, da sempre è impegnata nella promozione di attività di inclusione sociale per famiglie e soggetti fragili. Ritenendo meritoria l’attività svolta da questa associazione abbiamo deciso di assicurare un supporto così come facciamo ogni qualvolta ci accorgiamo del positivo ruolo svolto dal Terzo settore nel sistema di gestione del welfare territoriale”.

“La nostra associazione – ha aggiunto Laura Lombardo -, nata nel 2015 è impegnata ad assicurare sostegno del benessere psico-fisico della donna, garantendo quel supporto che spesso è fondamentale per le famiglie e per lo sviluppo dei bambini dalla nascita alla fase adolescenziale, fornendo anche una assistenza di beni materiali (giocattoli, vestiti ed altro)”.

