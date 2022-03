Messina, tornano le navi da crociera e i numeri sono da record

Era da quasi dieci anni che in programmazione non si vedevano così tanti approdi. Un “rimbalzo” clamoroso dopo due anni di magra, anche loro da record. Fra un mese entrerà nel vivo la stagione crocieristica di Messina e un intero settore produttivo potrà tornare a contare su un’economia piuttosto ricca e capace di introdurre in un sistema piegato da due anni di covid, “energie” fresche. Sono tutti confermati i 213 approdi programmati a Messina nel 2022. Un numero che non si vedeva dal 2013, uno dei più alti di sempre da quando la città si è votata al crocierismo. Nel mese di marzo ci sarà solo un arrivo, il sette di questo mese, poi da aprile si tornerà all’antico perchè già saranno 16 gli approdi, sempre a partire dal sette. A maggio il dato sale a quota 30, con il 3 maggio il primo triplo attracco visto che si ritroveranno a Messina la Celebrity Reflection, la Regent Seven Seas e l’enorme Msc Sea view, un’ammiraglia da 323 metri di lunghezza e qualcosa come 6200 passeggeri. Il dato resta stabile da giugno fino a settembre con circa 25 arrivi al mese. Poi una nuova impennata con il picco massimo ad ottobre quando si arriva a quota 36. Dal primo novembre a tutto dicembre le “toccate” sono 27, comprese quelle fra Natale e Capodanno.

