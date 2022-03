Covid a Messina e provincia: 8.034 gli attuali positivi. I dati dell'ufficio commissariale

Secondo i dati diffusi dall'ufficio commissariale Covid di Messina, sono 8.034 gli attuali positivi in tutta la provincia, mentre 539 i casi giornalieri. In città, invece, 2.980 attuali positivi e 229 casi in un giorno.

In calo anche i dati nelle singole province: solo a Sant’Agata di Militello si supera quota mille (1.094), mentre sono 8765 a Barcellona e 873 a Milazzo.

Non si registrano decessi, mentre i ricoverati sono 117, di cui 12 in terapia intensiva, così suddivisi: 70 al Policlinico (8 in rianimazione), 21 al Papardo (4 in rianimazione), 6 all’Irccs e 20 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

