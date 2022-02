Elezioni consulte Unime: bis di Morgana, ORUM en plein di eletti

In questi giorni si stanno tenendo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti in seno al Consiglio degli Studenti dell’Università degli studi di Messina. La coalizione ORUM, che alle elezioni del luglio scorso aveva raggiunto lo storico risultato di eleggere 8 organi superiori sui 9 a disposizione, ha fatto fino ad oggi en plein di eletti alle Consulte di ogni Dipartimento.

L’associazione Morgana, presente in ogni Dipartimento dell’Ateneo, ha conquistato ad oggi due seggi; si tratta rispettivamente del Dipartimento di Ingegneria e del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Al Dipartimento di Ingegneria a raccogliere la fiducia dei colleghi è stato Antonio Lo Presti, già Consigliere di Dipartimento al secondo mandato e determinante per il percorso di crescita dell’Associazione Morgana presso il Dipartimento in questi ultimi anni. Al termine del mandato di Antonio Lo Presti, subentrerà Francesco Germanò dell’Associazione Ares.

Al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche è stata invece eletta la studentessa Denise Siracusa, anche lei al secondo mandato da Consigliere di Dipartimento. Prima eletta per numero di voti a Scienze Politiche alle elezioni dello scorso luglio, una delle studentesse più votate dell'ateneo, ha contribuito in maniera importante al risultato storico dell’Associazione Morgana di eleggere 9 rappresentanti su 9 seggi disponibili al Dipartimento di Scienze Politiche. In continuità con il mandato di Siracusa, è stata votata anche un'altra rappresentante, Vanessa Rogolino, che subentrerà in corso di mandato.

Gli eletti, Antonio Lo Presti e Denise Siracusa commentano con entusiasmo e soddisfazione il raggiungimento di questo traguardo: “È per noi motivo di orgoglio poter rappresentare, ancora una volta, tutti gli studenti in seno ad un organo così importante. Il nostro lavoro ha avuto sempre come obiettivo finale il benessere degli studenti e la crescita del valore del nostro titolo di studio. Siamo già pronti per portare avanti nuovi progetti per l’intera comunità accademica.”

La scorsa settimana si è votato anche per il Consiglio degli studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche Biologiche Farmaceutiche ed Ambientali dove è stata eletta Lucilla Lo Re, già al secondo mandato come rappresentante di Dipartimento dell’associazione ORUM.



L’Associazione Orum ha raccolto l’unanimità del consiglio di Dipartimento, grazie al sostegno di tutte le associazioni del Dipartimento Morgana, Credito Accademico, UnixMe, Astra e Figli d’Ippocrate.

