Dissesto idrogeologico, Milazzo riceverà oltre 7mln per proteggere la Ngonia del Tono

L’ufficio del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico ha confermato l’inserimento della città del Capo tra le cinque municipalità siciliane beneficiarie delle risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione ecologica in relazione al programma di finanziamento relativo all'anno 2021.

Il Comune di Milazzo riceverà 7 milioni e 259 mila euro per il primo stralcio funzionale dell’intervento di consolidamento del costone roccioso di Ponente, da effettuare nella parte sovrastante la Ngonia del Tono. Quello assegnato al Comune mamertino è la quota di finanziamento più cospicuo.

«Una proposta di finanziamento importantissima – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – per l’esecuzione della messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante ‘Ngonia del Tono, comprese le parti sottostanti di via Manica, ivi incluso il potenziamento della regimentazione delle acque meteoriche anche di via delle Magnolie che effettivamente necessita di un urgente intervento per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, come è già avvenuto una decina di anni addietro.

