A marzo ingresso gratuito nei cinema di Messina e Milazzo per i bambini vaccinati in Fiera e al Parco Corolla

Incentivare la campagna vaccinale rivolta ai bambini ma anche ai genitori e al contempo promuovere la cultura cinematografica aiutando le sale in città e provincia che nei mesi scorsi avevano registrato un forte calo di affluenza: la nuova iniziativa dell’Ufficio emergenza covid di Messina, guidato dal commissario Alberto Firenze. “Abbiamo stretto un accordo che prevede l’ingresso omaggio per il mese di marzo a tutti i bimbi - spiega Firenze - nella fascia di età 5-11 anni, che si vaccinano alla Fiera di Messina o al Parco Corolla nello stesso mese”. Ad aderire al progetto le storiche multisale messinesi “Apollo”, nel cuore della città, diretta da Loredana Polizzi, “Iris”, in località Ganzirri, diretta da Umberto Parlagreco e “The Screen Cinemas”, brand guidato da Salvatore Palmeri con i cinema all’interno del Centro commerciale di Tremestieri e del Parco Corolla di Milazzo.

“Abbiamo subito sposato il progetto del commissario Firenze - evidenza Parlagreco, rappresentante per Messina dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema - che riteniamo originale oltreché utile sia per aumentare le somministrazioni e cercare di tornare alla normalità, sia per promuovere il cinema massacrato negli scorsi mesi dai lockdown e che adesso torna a vedere la luce alla fine del tunnel, in particolare trasmettere ai bambini che solo attraverso il prezioso strumento della vaccinazione, è possibile ritrovarsi nei luoghi magici come le sale cinematografiche per vedere un bel cartone o film per l’infanzia in compagnia dei propri genitori e in totale sicurezza”. Basterà recarsi, senza bisogno di prenotazione, nel padiglione B dell’hub vaccinale Fiera di Messina, dedicato esclusivamente ai bambini che nel percorso di somministrazione del vaccino troveranno giochi, animazione e spazi divertenti e colorati per allietare un momento così importante o nel centro vaccinale all’interno del Parco Corolla di Milazzo (proprio accanto all’ingresso delle sale cinematografiche). Gli omaggi saranno validi per Apollo e Iris dal lunedì al venerdì, mentre per The Screen Cinemas dal lunedì al mercoledì (sia per Tremestieri che per Milazzo).

