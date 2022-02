Taormina, tariffe dei parcheggi ritoccate Il progetto dell’Asm all’esame dell’Aula

Possibile svolta in arrivo nei prossimi giorni sulle tariffe dei parcheggi, con l’attesa revisione dei prezzi in vigore al Lumbi e al Porta Catania che da parecchio tempo ormai fanno discutere. Approderà in consiglio comunale, nella seduta convocata dalla presidente Lucia Gaberscek per il 3 marzo prossimo, la proposta di rimodulazione dei ticket proposta dall’Azienda servizi municipalizzati, che ha richiesto dei correttivi sulle tariffe e soprattutto che si possa differenziare il periodo invernale da quello della stagione turistica. L’argomento, sino a questo momento, era stato posto all’ordine del giorno dei lavori d’Aula ma poi rinviato, stavolta invece sarà subito in cima alla discussione (al secondo punto) e si andrà al dibattito con il relativo voto del civico consesso.

