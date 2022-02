Paura a Milazzo, peschereccio rischia di affondare. In salvo l'equipaggio

Un motopeschereccio di circa 8 metri, appartenente alla locale marineria, a causa di un’avaria che ne ha causato l’allagamento repentino, ha rischiato di affondare. Provvidenziale una manovra del proprietario, un pescatore di Milazzo che ha raggiunto la costa dell’Area marina protetta “Capo Milazzo” trovando un approdo di fortuna sul fondale roccioso di Punta Mazza dove l’equipaggio è riuscito a sbarcare in sicurezza.

L’esigenza di evitare rischi di inquinamento ha indotto fin da subito la Capitaneria di porto di Milazzo, in costante collegamento con l’Area marina protetta, a disporre l’invio in zona di una propria motovedetta e di mezzi disinquinanti dotati di panne per prevenire eventuali dispersioni di idrocarburi; le operazioni sono state svolte anche alla presenza del personale del Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta.

