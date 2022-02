Milazzo, nuovi giochi a villa Nastasi. Atteso un completo restyling

In attesa dell’intervento di riqualificazione dell’intera villa Nastasi con le risorse messe a disposizione dal Gal “Tirreno-Eolie” per lo sviluppo turistico, l’Amministrazione di Milazzo ha deciso di far installare all’interno i giochi per bambini che qualche anno addietro il Kiwanis ha donato alla città.

Oggi sono iniziati i lavori di rimozione dei vecchi giochi ormai inutilizzabili perché irrimediabilmente danneggiati e, quindi, si opererà la sistemazione dei nuovi che, a loro volta, verranno spostati in un altro luogo di aggregazione quando saranno avviate le opere del progetto Gal, spesa circa 100 mila euro, che prevede la riorganizzazione dell’intero spazio verde, in tre aree, una per bambini con altalene, scivoli e altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto e infine un infopoint turistico.

Nell’occasione sarà rivista e potenziata l’illuminazione e saranno inserite telecamere per la sorveglianza notturna.

