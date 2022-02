Messina, waterfront Boccetta-Annunziata: il confronto con la città entra nel vivo

Domani il primo momento di sintesi, che avvia la volata verso il lancio del concorso di idee. Alle 17.30 si terrà il grande evento partecipativo con il quale l’Autorità di Sistema dello Stretto porterà a conclusione la fase di ascolto pubblico sul waterfront Boccetta-Annunziata.

«Durante l’evento – spiega il presidente Mario Mega – i partecipanti saranno coinvolti in una attività di confronto tra le varie proposte emerse nelle riunioni preliminari con cittadini, enti e associazioni, per definire quali siano le esigenze considerate in prevalenza più interessanti e quindi maggiormente meritevoli di attenzione. La partecipazione, che auspichiamo numerosa affinché il confronto sia più ampio possibile, potrà avvenire tramite registrazione al sito www.cpwaterfrontmessina.it».

La cittadinanza dunque avrà il suo peso nella decisione sul futuro di una delle parti più preziose del waterfront messinese. Fra la foce del Boccetta e quella dell’Annunziata l’Autorità di sistema portuale dello Stretto è pronta a ridisegnare tutto dalla vocazione, alla fruibilità. L’idea del presidente Mario Mega è quella di lanciare un concorso di progettazione per la riqualificazione dell’affaccio a mare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata