Elezioni consulta universitaria dipartimento Cospecs, eletta Valeria D'Agostino di UnixMe

Si sono svolte nella giornata di ieri le elezioni della Consulta al dipartimento Cospecs che hanno premiato la candidata Valeria D'agostino, già consigliera di dipartimento e rappresentante del corso di laurea, facente parte dell'associazione UNIxME. Si è inoltre votato per l'elezione in commissione orientamento del dipartimento di ingegneria aggiudicate dal consigliere di dipartimento e corso di laurea Scibilia.

Valeria D'agostino ringrazia con affetto e riconoscenza i consiglieri di UNIxME Doldo, Deani e Fazzari per il supporto ricevuto, elogiando inoltre coloro i quali hanno svolto il “dietro le quinte”, lavorando quotidianamente, alla strategia della Consulta del Cospecs.

Giovanni Scibilia ringrazia, invece, il consigliere di dipartimento UNIxME Dario Spatola e Andrea Faraone, presidente UNIxME, per l’appoggio concesso durante il proprio percorso politico universitario .

In conclusione, il presidente dell'associazione UNIxME Andrea Faraone, ringrazia l'associazione Morgana e la coalizione ORUM per il supporto offerto in queste due elezioni.

