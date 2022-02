Villafranca Tirrena, ritrovata una tartaruga marina caretta caretta

Una tartaruga marina caretta caretta priva di un arto, tranciato da qualche elica di imbarcazione o rimasto incagliato in qualche rete da pesca, è stata trovata e soccorsa dall'associazione Nautimar di Villafranca Tirrena presieduta da Gregorio Minniti, che l'ha immediatamente consegnata alla Capitaneria di porto per le dovute cure.

Il ritrovamento è avvenuto nel tratto di spiaggia antistante l'area ex Pirelli, che l'associazione utilizza in convenzione con il Comune per il ricovero delle barche.

