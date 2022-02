Ordine dei commercialisti di Messina, Francesco Vito eletto nuovo presidente

E’ Francesco Vito il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Messina. Il professionista subentra ad Enrico Spicuzza, che ha guidato il consiglio per due mandati e lascia dopo un breve periodo di commissariamento “di fatto”, visto che i commercialisti messinesi avrebbero dovuto andare al voto diverso tempo addietro ma, prima la pandemia poi un incrocio di ricorsi a livello nazionale, hanno “congelato” le urne.

Il protrarsi della campagna elettorale non ha però scalfito la posizione di Vito, alla testa di un progetto unitario che mira a consolidare quanto costruito da Spicuzza, soprattutto in termini di rapporti con i Consulenti del Lavoro, gli altri Ordini cittadini, la Camera di Commercio, il Tribunale, l’Università e tutti gli altri enti rappresentativi, per ridare a Messina il giusto spazio a livello nazionale.

“La vittoria costituisce l’approdo di un progetto che va avanti da molti anni, con i componenti della squadra che mi supporta che hanno già conquistato importanti riconoscimenti nazionali, e rilanciato un anno e mezzo fa. Adesso puntiamo proprio a riportare Messina al centro principali tavoli della nostra categoria”. Vito, che ha ricoperto ruoli apicali fino dal 2008 all’interno del Consiglio, ha battuto Pasquale Cucè, candidato presidente della lista n. 2, al quale riconosce “Il coraggio di essersi messo in gioco sfidando questo progetto consolidato”.

La lista n. 1 guidata da Vito ha incassato 423 voti, la lista n.2 si è fermata a 246

Ecco i nuovi consiglieri dell’Ordine dei Commercialisti di Messina: Luigi Accordino, Antonio D’Andrea, Maria Eugenia Orlando, Maria Lorena Todaro, Maria Cammaroto, Pasquale Brigandì, Marco Alessio, Antonella Andronico, Pasquale Cucè, Natale Capone.

Tra i votati della lista n. 1 c’è Agatino Cundari, che però ha dovuto lasciare il posto in Consiglio, per motivi di procedura, alla “minoranza”. La prima riunione del nuovo Consiglio è fissata al prossimo 2 marzo, per la nomina del vice presidente segretario e del tesoriere.

