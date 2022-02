Covid a Messina e provincia: un decesso e oltre 9 mila attuali positivi. I dati dell'ufficio commissariale

Secondo i dati forniti dall’ufficio per l'emergenza Covid di Messina, gli attuali positivi in tutta la provincia fanno registrare un ulteriore lieve calo: adesso sono 9.057, mentre aumentano i nuovi casi giornalieri, salendo a 1.045. In città gli attuali positivi sono 3.304 e 321 i casi giornalieri.



Inoltre, si segnala un decesso, mentre i ricoveri sono 144 (+5), di cui 15 in terapia intensiva (+1). Nel dettaglio, 92 ricoverati al Policlinico (11 in terapia intenvisa), 24 al Papardo (4 in terapia intenvisa), 1 al Piemonte, 4 all’Irccs e 23 a Barcellona.

© Riproduzione riservata