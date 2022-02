Covid a Messina e provincia, attuali positivi in calo: 9.096 e 3 decessi. I dati dell'ufficio commissariale

Continua a scendere il numero degli attuali positivi a Messina e provincia: secondo i dati forniti dall’ufficio per l'emergenza Covid di Messina, sono 9.096 e 576 i nuovi casi in un giorno. In città, invece, sono 3.417 gli attuali positivi e 245 i casi giornalieri.

Si sono registrati 3 decessi, mentre i ricoveri sono 139, così suddivisi: 88 al Policlinico, 23 al Papardo, 1 al Piemonte e 23 al “Cutroni Zodda” di Barcellona. 14, invece, in terapia intensiva, 10 al Policlinico e 4 al Papardo.

