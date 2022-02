Patti, gara per i lavori di adeguamento del depuratore: 4 milioni di euro

Bandita la gara per affidare i lavori di adeguamento e potenziamento del depuratore di Patti. La notizia è stata resa pubblica nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare di Palazzo dell'Aquila alla presenza del Sottosegretario di Stato Barbara Floridia, del sindaco Gianluca Bonsignore, del subcommissario alla Depurazione con delega alle attività sull’isola Riccardo Costanza.

L’importo, a base d'asta è di 4.576.183 di euro. Il termine per la presentazione della manifestazioni di interesse è fissato per le ore 11 dell'11 marzo prossimo. I lavori dovrebbero partire già prima della fine dei mesi estivi ed essere completati entro 18 mesi. I principali interventi previsti dal progetto riguardano il potenziamento ed adeguamento dell’esistente impianto di sollevamento secondo un classico processo a fanghi attivi. Si prevede il rifacimento dei collegamenti idraulici e degli impianti elettrici interni, la razionalizzazione degli impianti di sollevamento che alimentano il depuratore, la dismissione di quelli esistenti, nuove condotte prementi, assieme a vari adeguamenti e modifiche del tracciato che consentiranno di rendere il sistema fognario depurativo pienamente in grado di trattare le acque reflue e restituirle al mare, raggiungendo la prevista potenzialità di oltre 23 mila abitanti equivalenti.

“E' stata finalmente avviata la procedura per la gara per i lavori di adeguamento dell'impianto – ha detto il sottosegretario Sen. Barbara Floridia. Siamo riusciti anche a superare delle problematiche legate alle somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento e così la città di Patti avrà un depuratore in grado di gestire le presenze soprattutto nel periodo estivo. La salvaguardia dell’ambiente e del nostro mare è fondamentale, specie per località come Patti, il cui mare rappresenta una risorsa incredibile”.

© Riproduzione riservata