Covid a Messina e provincia: calano i ricoveri, un solo decesso. I dati dell'ufficio commissariale

Stabile il numero degli attuali positivi a Messina e provincia: secondo i dati forniti dall’ufficio per l'emergenza Covid di Messina, infatti, sono al di sotto delle 10 mila unità e, precisamente, 9.843, mentre 738 i nuovi casi in un giorno. Ieri un solo decesso, mentre in terapia intensiva ci sono ricoverate 13 persone. Nei reparti covid ordinari, invece, sono 145

A Messina, invece, sono 3.859 gli attuali positivi e 252 i casi giornalieri. In provincia restano sopra quota mille Milazzo (1.333) e Sant’Agata di Militello (1.301).

