Autostrade, l'assessore Falcone: "Da Catania a Messina in 40 minuti"

«Catania-Messina in 40 minuti: è l'obiettivo che ci poniamo e che stiamo per realizzare. Ben 70 chilometri di autostrada sono stati già riqualificati e con questo ulteriore finanziamento sistemeremo in termini di pavimentazione e sicurezza da San Gregorio fino a Giarre per arrivare a Fiumefreddo. In più metteremo in sicurezza importanti gallerie che oggi rappresentano una delle esigenze maggiori sotto il profilo di sicurezza autostradale». Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, a margine della presentazione a Catania da parte dei progetti del Piano infrastrutturale da 1.2 miliardi di euro, finanziato nei giorni scorsi dal ministero per il Sud con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

