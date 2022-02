Pagliara, 70enne precipita dal balcone: è in gravissime condizioni

Un uomo di 70 anni residente a Pagliara, nella frazione Rocchenere, è precipitato questa mattina dal balcone della sua abitazione finendo in strada. L’anziano, intorno alle 6.45, è volato dal primo piano dell’edificio, da un’altezza di circa quattro metri, finendo sull’asfalto in via Risorgimento, l’arteria principale della frazione. Una volta scattato l’allarme sono giunte a Rocchenere due ambulanze del 118 (la prima era senza medico a bordo) e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roccalumera, competente sul territorio della frazione di Pagliara: nell’impatto l’anziano ha riportato fratture multiple ed è stato condotto in codice rosso al Policlinico di Messina. Secondo i primi accertamenti compiuti dall’Arma, non si esclude che il 70enne abbia tentato di togliersi la vita.

