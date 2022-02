Incendio traghetto, Mollica (Democrazia liberale) chiede più attenzione per lo Stretto di Messina

"Quasi un anno fa, un centinaio di cittadini siciliani, calabresi e di altre regioni italiani hanno rivolto una diffida alle autorità competenti, indirizzando per conoscenza anche al Presidente Mattarella e al Premier Draghi, chiedendo rassicurazioni sul rispetto delle norme di sicurezza sui convogli passeggeri durante il traghettamento dello Stretto di Messina, ma nessuna risposta è arrivata. Democrazia Liberale chiede ai destinatari della diffida se per avere delle risposte bisogna sempre arrivare a sfiorare la tragedia, come quella accaduta al traghetto della Grimaldi Lines". Lo dichiara Giovanni Mollica, Responsabile Democrazia Liberale, per il nuovo Meridionalismo.

