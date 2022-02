Valdina, uomo precipita da una scala. Intervenuto l'elisoccorso

Per cause in fase di accertamento, un uomo è caduto da un’altezza di 1,5 metri da una scala sullo stesso piano di un'abitazione, nei pressi della via Eugenio Lo Mundo, a Fondachello (frazione di Valdina) intorno all'ora di pranzo. Potrebbe essersi trattato di un incidente, le cui conseguenze sono state gravi per l'uomo, tant'è che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dopo che il malcapitato ha perso conoscenza

In evidente apprensione la comunità di Valdina, che ha appreso la notizia nell'arco di poco tempo. Sul caso si sta indagando.

© Riproduzione riservata