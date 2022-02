Milazzo diventa più sicura con trentotto telecamere

È entrato finalmente in funzione l’impianto di videosorveglianza cittadino. Una conquista che arriva dopo anni di attesa, ritardi e polemiche. La ditta “TCN Telecomunicazioni srl” di Milazzo ha ripristinato tutte le apparecchiature danneggiate sostituendo quelle mancanti e oggi le telecamere sono operative su tutto il territorio comunale, periferia compresa. Città dunque controllata dall’occhio di ben 38 telecamere, sei in più rispetto a quelle inizialmente dislocate con alcune zone ritenute a rischio che adesso sono monitorare.

Le zone, nel dettaglio

La videosorveglianza riguarda piazza Sant’Antonio (zona Capo Milazzo), Borgo, centro urbano, piazza Ngonia Tono, piazza San Papino lungomare Garibaldi, piazza Duomo, piazza della Repubblica, piazza Nastasi, via dei Mille, piazza XXV Aprile, lungomare di Ponente, via Stefano Trimboli (nei pressi della scuola), via San Paolino Zirilli, via Tommaso De Gregorio, piazza Peppino Impastato, via Ciantro (all’interno del parco giochi), via San Marco (in prossimità del centro sociale), piazza Stazione e la Piana.

«Adesso possiamo dirlo con certezza. Milazzo è una città dove la videosorveglianza non è un optional ma un servizio pienamente funzionante» – ha affermato il sindaco Midili, presentando il nuovo servizio a completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria. Un intervento che ha permesso di ripristinare l’intero sistema di controllo del territorio cittadino con le 38 telecamere perfettamente funzionanti e in grado di registrare ogni immagine sui monitor che sono stati sistemati all’interno dei locali della polizia municipale».

