Milazzo, auto investe ciclista: 35enne in ospedale con ferite e traumi

Incidente stradale questa mattina sulla litoranea di Ponente che collega Milazzo a Barcellona. Per cause ancora da accertare una autovettura è entrata in collisione con un ciclista.

I due mezzi, secondo quanto emerso, viaggiavano nella stessa direzione quando, superato l’incrocio di via Orgaz, prima di giungere a Bastione, l’auto, una Fiat Punto, avrebbe urtato la bicicletta. A seguito dell’impatto il ciclista è stato sbalzato dal sellino finendo pesantemente prima sul cofano e poi sul parabrezza della vettura che è andato immediatamente distrutto.

I soccorsi sono stati immediati e l’ambulanza del 118 ha trasportato il conducente, un 35enne, del quale non sono state fornite le generalità, all’ospedale “Fogliani. L’uomo ha riportato diverse ferite lacero contuse e traumi vari per una prognosi di 30 giorni. In ospedale anche l’anziano conducente dell’autovettura, illeso ma in evidente stato di choc.

