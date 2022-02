Sono in corso a Stromboli le ricerche di un uomo del quale da ieri non hanno notizie. Per trovarlo sono giunti sull'isola unità del soccorso alpino e speleologico siciliano e della Guardia di Finanza.

Le squadre di ricerca sbarcate sull'isola hanno iniziato a battere le zone impervie, alla ricerca del giovane scomparso. Sono presenti sul posto anche i carabinieri della locale caserma e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata