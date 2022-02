Messina, sabato i lavori sullo svincolo di Giostra. Dirottati in città i mezzi provenienti da Palermo

E' arrivato il momento di eseguire i lavori in un tratto messo a dura prova da costante transito di mezzi costretti e servirsi di questo snodo per ovviare alla chiusura del viadotto Ritiro.

Sono stati programmati in una giornata di minor flusso viario i lavori di rifacimento del manto stradale dello svincolo autostradale “Giostra” (tangenziale di Messina), dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Tra le sette del mattino e le otto di sera di domani (sabato 19 febbraio 2022), le squadre di Autostrade Siciliane interverranno per la ripavimentazione della rampa di ingresso che conduce i veicoli sia in direzione Palermo che in direzione Messina. La strada verrà pertanto interdetta al traffico in entrata e anche chi si muove in autostrada da Palermo verso Messina dovrà osservare l’obbligo di uscita a Giostra, per rientrare poi al successivo svincolo di Boccetta.

© Riproduzione riservata