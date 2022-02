Il comune di Condrò torna a essere Covid free

Il Comune di Condrò torna Covid-free. Sulla scorta dei dati ufficiali comunicati dall'Asp, risulta che non sono presenti soggetti contagiati dal virus. "Nelle scorse settimane- dichiara il sindaco Giuseppe Catanese - ci sono stati diversi casi di positività, ma grazie al senso di responsabilità dei nostri concittadini la situazione è rimasta sempre sotto controllo. Nell'esprimere la gioia per la guarigione di tutti i condronesi, rivolgo un appello a chi non si fosse ancora sottoposto alla somministrazione del vaccino, con l'invito di rimediare al più presto". Intanto, rimane sempre alta l'attenzione nei Comuni tirrenici e i sindaci sollecitano i residenti alla massima prudenza. Sono ancora consistenti i numeri a Villafranca Tirrena (185 casi), a Torregrotta (132), a Monforte San Giorgio (128). A Spadafora , 32 persone sono risultate positive al tampone molecolare e 73 al tampone rapido. Contagi in calo, ma sempre anteponendo la massima cautela, a Rometta (96), a San Filippo del Mela (79), Pace del Mela (68), a Saponara (48), a Santa Lucia del Mela (46), a Gualtieri Sicaminò (28). A Venetico , si svolgerà il Fastvax (prime, seconde e terze dosi di vaccino) mercoledì 23 febbraio, a partire dalle 9 fino alle 13, in via Roma, nei locali della guardia medica estiva. Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 0909941975.

© Riproduzione riservata