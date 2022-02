Spadafora, viadotto monco sull’autostrada: ecco i fondi per la ricostruzione

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha emesso un decreto di finanziamento – dell'importo di 2 milioni e 172mila euro – per la realizzazione del cavalcavia che sovrasta l’autostrada A20 Messina-Palermo e che permetterà di ripristinare il collegamento con la frazione di San Martino, a Spadafora. Ad annunciarlo è stata la senatrice Barbara Floridia, la quale ha seguito l’iter sin dall’inizio e di presenza ogniqualvolta ha fatto rientro in Sicilia. «Mi sono sempre occupata della vicenda del cavalcavia da Roma, sollecitata dalla sindaca Tania Venuto e direttamente dai cittadini – ha dichiarato la sottosegretaria –. Finalmente, siamo allo step finale grazie all’ok dato dal Cipess. Adesso non ci sono più scuse e spero che il prima possibile si possa realizzare l’opera, affinché i commercianti, le attività economiche e anche i nostri cittadini possano riappropriarsi di quel percorso viario necessario». Tira, quindi, un respiro di sollievo l’amministrazione comunale. «Si raggiunge un obiettivo che ci siamo prefissati sin dal principio – ha precisato Tania Venuto –. Ora si può proseguire spediti con l’organizzazione di inizio lavori».

