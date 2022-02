Messina: vaccini, tamponi e green pass. La nuova carta dei servizi dell’Ufficio Covid

Tipologie di vaccini e meccanismi d’azione, vaccini per bambini e donne in gravidanza, sintomi sospetti, tamponi, cosa fare in caso di positività, green pass e sua validità, norme igieniche, gestione dei rifiuti speciali, farmacovigilanza e servizi sociali, dove scaricare la modulistica utile: sono alcune delle informazioni contenute nella nuova carta dei servizi dell’Ufficio emergenza covid di Messina. “Si tratta del primo documento completo, esaustivo, facile e veloce da consultare con impatto grafico immediato - spiega il commissario Alberto Firenze - trenta pagine in cui ogni cittadino può avere un quadro chiaro di tutto che concerne il covid, come prevenirlo attraverso la vaccinazione e cosa fare prima della somministrazione, come scoprire e affrontare l’eventuale positività e quali servizi e attività sono messi a disposizione dalle istituzioni. Sarà aggiornata periodicamente”. Ecco la Carta dei servizi

Il progetto, di concerto con ASP, Università di Messina e Regione Siciliana, è stato curato dal commissario Firenze insieme con la professoressa Giovanna Spatari, presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e prorettrice al “Welfare e alla Politiche di genere” dell’UniMe, in collaborazione con la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’ateneo. L’elaborazione dei contenuti è stata realizzata da Amadeo Colombo, Antonella Calabrò e Martina Mascaro; advisor Giovanni Molino e Alessia Conti; produzione grafiche e layout Simona Zagarella, Giuseppe Blanca e Andrea Parisi.

