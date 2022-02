Si è registrato un leggero aumento di casi Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Messina: in totale gli attuali positivi sono 10.350 (10.230 il dato precedente) e 1.034 in un solo giorno. In calo, invece, a Messina: sono 4.147 gli attuali positivi, con 323 nuovi casi.



I decessi sono 6, mentre i ricoveri sono 156, di cui 18 (-1) in terapia intensiva: 14 al Policlinico e 4 al Papardo.

