Messina, la vacatio istituzionale blocca l'operato della municipale. Salta il Tso per un giovane

Non sono tardati ad arrivare i primi effetti delle dimissioni in massa della Giunta De Luca e della vacatio istituzionale che si è venuta a creare da martedì notte. Infatti dalle 12,30 di ieri c'è la necessità di effettuare un trattamento sanitario obbligatorio per un giovane che non vuole ricoverarsi spontaneamente.

La polizia municipale è pronta ad intervenire per portarlo all'Ospedale Papardo dove c'è un posto disponibile, ma mancano le autorizzazioni da parte della massima autorità sanitaria della città. In assenza del sindaco può essere il vice sindaco ad intervenire, ma anche lei si è dimessa. E prima che la Giunta in blocco lasciasse l'incarico non è stato nominato un delegato per questi giorni in cui l'ente è rimasto acefalo.

