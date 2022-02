Milazzo, ricostituito il Cda della Lucifero. Fumata nera per il presidente

Obiettivo raggiunto a metà alla Fondazione Lucifero. Il commissario regionale Giannettino ha infatti convocato il Consiglio di amministrazione per procedere all'insediamento dello stesso riuscendo nell'intento e così da ieri i neo consiglieri Maria Teresa Collica e padre Santino Colosi, sono ufficialmente presenti nel Cda, ma per l'elezione del presidente tutto è stato rinviato a giorno 28 in quanto ben tre votazioni non hanno permesso a nessuno di raggiungere il quorum. Nella prima infatti hanno riportato un voto ciascuno i consiglieri Scicolone e Puglisi, nella seconda e nella terza due voti, sempre Scicolone. In tutte e tre le votazioni vi sono state due schede bianche verosimilmente dei due nuovi rappresentanti. E' chiaro che essendo il Cda in atto mancante di un componente, quello che dovrà designare il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, non risulta facile, in assenza di unanimità, ottenere i tre voti per essere eletti. Dunque il 28 la situazione potrà cambiare se si riuscirà ad insediare, previa nomina, anche quest'ultimo consigliere.

