Messina, incidente sul viale Giostra. Automobilista investe scooter e scappa. Un ferito

Incidente questa mattina lungo il viale Giostra, all’altezza dell’incrocio con viale Regina Elena. Un’automobile ha centrato un motorino e nella caduta il conducente è rimasto ferito ma non in maniera grave. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Papardo. L’auto invece è filata via dal luogo dell’incidente e l’autista non ha prestato soccorso al ferito, il tutto sotto gli occhi degli agenti della polizia municipale che erano in zona perché stavano coordinando il traffico nei pressi del mercato rionale che si svolge sul Viale Giostra ogni martedì e venerdì. La polizia municipale ha però annotato la targa dell’auto e sono in corso le ricerche dell’autista che è fuggito.

