Sant'Alessio, un 57enne in carcere per estorsione

I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Messina a carico di un 57enne della provincia, per estorsione aggravata.

L’uomo, condannato in via definitiva a 4 anni e un mese di reclusione nel 2016, era già stato arrestato in flagranza di reato, a Santa Teresa di Riva e poi rimesso in libertà dopo un periodo trascorso tra carcere e domiciliari.

A seguito del provvedimento restrittivo emesso a suo carico, i carabinieri della Stazione di Sant'Alessio Siculo hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione e lo hanno condotto nel carcere di Messina Gazzi.

© Riproduzione riservata