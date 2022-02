PalaGiustizia di Messina, nuove opzioni sullo sfondo

PalaGiustizia, il ping pong continua. Da più di venti anni si leva alto il grido d’allarme del mondo della Giustizia che chiede, a ragione, spazi finalmente adeguati. Sempre nello stesso periodo abbiamo assistito ad un susseguirsi di ipotesi, valutazioni e puntuali dietro front. E la cosa che più lascia da pensare è che i soldi per realizzare una seconda struttura dove ospitare gli uffici che non trovano più spazio a Palazzo Piacentini o che oggi sono in affitto in giro per la città (un milione l’anno la spesa pubblica), quei soldi ci sono da tempo. È doppio l’aggiornamento della vicenda. Perchè, da una parte, c’è l’ennesimo incontro convocato per mercoledì e dall’altra è emerso un nuovo piano, l’ennesimo, per trovare una via d’uscita. Partiamo dalla riunione. A convocarla è il ministero della Difesa che vuole fare il punto della situazione sulla realizzazione del secondo palazzo di Giustizia nella sede del dipartimento di Medicina Legale, l’ex ospedale militare, secondo il protocollo d’Intesa firmato 5 anni fa fra Comune, ministeri Giustizia e Difesa e Agenzia del Demanio. Il sindaco De Luca e gli assessori Caminiti e Mondello hanno già risposto che non potranno essere presenti perchè non più in carica, ma hanno inviato una memoria nella quale viene ripercorso quanto accaduto negli ultimi 3 anni.

