Milazzo, Fondazione Lucifero: attesa riunione per l'ingresso dei nuovi consiglieri

È il giorno della verità per la Fondazione Lucifero. Il commissario ad acta Antonio Giannettino ha indetto per oggi pomeriggio la seduta del Cda della Fondazione Lucifero in cui è prevista la surroga dei consiglieri dimissionari e l’ingresso di padre Santino Colosi e Maria Teresa Collica.

L’assessorato regionale alla Famiglia ha nominato il funzionario dopo una serie di sedute in cui l’ingresso dei componenti non è avvenuto per divergenze sulla presenza del terzo dimissionario, Delfina Guidaldi, che però rimaneva in carica in attesa della sua sostituzione su designazione del Provveditorato agli studi di Messina.

All’ordine del giorno è prevista anche la nomina del presidente e del vice ma difficilmente si troverà un accordo. A rimanere a far parte del Cda Franco Scicolone e Gino Puglisi.

