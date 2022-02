Il muro crollato a luglio al Cimitero di Milazzo. Sollecitati tempi celeri per l’appalto

I tempi della burocrazia non coincidono mai con le aspettative dei cittadini. E l’esempio calzante è quello del cimitero comunale dove, nel luglio dello scorso anno, si è verificato il crollo di una consistente parte di muro di contenimento nell’area B, sottostante le Confraternite. Un cedimento che ha danneggiato anche diverse lapidi e determinato l’interdizione, per motivi di sicurezza, della zona. Ovvie quindi le rimostranze di coloro che si recano in quella parte di camposanto e si trovano con l’accesso bloccato. Da qui le sollecitazioni all’Amministrazione che, però, sottolinea che quell’intervento non era una semplice manutenzione ma molto di più. E che, in tempi rapidi, si è portato a compimento un nuovo progetto per la sistemazione di tutta la zona ritenuta a rischio.

«Questo intervento rappresenta una priorità per l’Amministrazione in quanto siamo consapevoli che aver interdetto quella zona crea disagi ai congiunti dei defunti», afferma il sindaco Pippo Midili, «e già a fine anno abbiamo approvato in Giunta, dandone anche notizia agli organi di stampa, il progetto esecutivo per un importo di 911.000 euro per la sistemazione dell’area. Quindi gli uffici comunali sono al lavoro per la predisposizione della gara d’appalto che sarà espletata a breve. Ribadisco che non è stato possibile eseguire un intervento tampone proprio per la gravità della situazione che si è riscontrata nel sopralluogo successivo al crollo».

