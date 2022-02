Addio a Enza Merlo, volto noto del volontariato messinese. Sempre al fianco di ultimi e giovani

“La vita è il dono più prezioso e i compleanni ci ricordano che dobbiamo rendere grazie per questa meravigliosa avventura che ci vede unici e speciali”. Così nel giorno del suo ultimo compleanno scriveva Enza Merlo, scomparsa ieri all'età di 55 anni. Molto nota nel mondo del volontariato messinese, nella sua esperienza ha fatto del servizio agli ultimi ed ai giovani il suo tratto distintivo.

Una donna di fede che ha vissuto una spiritualità incarnata nella cura degli affetti familiari, nell’attenzione alle situazioni di fragilità e nella consapevolezza che era necessario dedicarsi ai giovani per promuovere rinnovamento e cambiamento. Prima nella comunità parrocchiale di Sant’Antonio Abate e successivamente nell’associazione Piccola Comunità Nuovi Orizzonti e nel Movimento eucaristico giovanile, ha maturato sempre più l’attenzione verso il territorio coniugando fede ed impegno sociale. Con Enza Merlo tanti adolescenti e giovani si sono formati al senso della comunità e della cittadinanza. Al marito Nino Mantineo, ex assessore comunale ai servizi sociali, e ai figli le condoglianze della Gazzetta del Sud.

